Incredibile in Norvegia: partita sospesa per lancio di... crocchette di pesce

TRONDHEIM (NORVEGIA) - Incredibile quanto accaduto al ' Lerkendal Stadion ' di Trondheim , in Norvegia , tra i padroni di casa del Rosenborg e il Lillestrom . La sfida, valida per la 15esima giornata dell' Eliteserien (la Serie A norvegese, ndr) è stata infatti sospesa al 30° minuto del primo tempo dopo tre precedenti interruzioni . Il motivo? L'utilizzo della tecnologia in campo nel campionato norvegese ...

Incredibile in Norvegia, i tifosi lanciano crocchette di pesce in campo

È scoccata da pochi istanti la mezz'ora di gioco e il match tra il Rosenborg e il Lillestrom viene definitivamente sospeso dall'arbitro Rohit Saggi. I tifosi delle due squadre, uniti nella contestazione contro il Var, non hanno ancora digerito l'utilizzo della tecnologia in campo, novità introdotta nel massimo campionato norvegese solo un anno fa. L'insoddisfazione dei fan è ai massimi livelli tanto da sfociare, pochi minuti dopo il calcio d'inizio, con l'esposizione di uno striscione eloquente - "Odiamo il Var, non ci arrenderemo mai" - per poi degenerare con il lancio, dagli spalti, di palline da tennis, pipe e addirittura crocchette di patate e pesce.

Tifosi contro il Var, cosa rischiano Rosenborg e Lillestrom

L'incredibile protesta dei tifosi del Rosenborg e del Lillestrom contro il Var potrebbe portare a pesantissime conseguenze per i due club che ora rischiano una stangata dalla Federazione norvegese e anche dalla Fifa.