"Mbappé compra il Caen e diventa uno dei proprietari più giovani del calcio"

Mbappé nuovo proprietario del Caen

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Mbappé acquisterà le quote del club di Ligue 2 dal fondo di Oaktree, che già da tempo aveva in programma di vendere. Si parla di una cifra intorno di poco inferiore ai venti milioni di euro e di una scelta anche dettata da un legame tra il calciatore e il Caen, che fu la prima società ad accorgersi del talento dell'ex Monaco. Nel 2013 Mbappé superò i provini per le giovanili, ma al momento della firma il club non riuscì a sborsare 200 mila euro per l'ingaggio. Il giocatore del Real Madrid, a 25 anni, diventerà così uno dei proprietari più giovani del mondo del calcio.