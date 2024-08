Sergio Rico dopo l'incidente: "Ho vissuto un doppio miracolo. E quel sogno durante il coma..."

Sergio Rico: "Quando mi sono svegliato dal coma ho subito pensato a una cosa"

"Non ricordo nulla dell'incidente e non ho nemmeno voluto indagare. [...] Credo che sia stato un doppio miracolo - ha dichiarato ai microfoni a MARCA - In primo luogo, perché è vivo e, in secondo luogo, cosa più importante, senza conseguenze". L'ex PSG ha anche raccontato di un sogno frequente durante il coma: "Non ricordo altro che quel sogno, chiamavo mio padre (deceduto, ndr) e lui non rispondeva. La prima cosa che ho pensato quando mi sono svegliato? Se potessi tornare a giocare a calcio, ovviamente. Volevo sentirmi di nuovo un portiere, indossare i guanti ogni giorno". Ora Sergio Rico è svincolato, ma si sta allenando comunque al centro sportivo del club parigino: "Sono al 100% e non vedo l'ora di sentirmi di nuovo un calciatore".