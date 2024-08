Inghilterra, ufficiale Carsley ct ad interim: chi è l'erede di Southgate

Dopo l'addio di Gareth Southgate al termine degli Europei con la sconfitta in finale contro la Spagna, la federazione inglese ha ufficializzato la nomina di Lee Carsley a ct ad interim della nazionale. Carsley sarà in particolare responsabile della preparazione delle partite della Nations League contro Irlanda e Finlandia a settembre ma la stessa federazione precisa che il suo incarico potrebbe durare di più qualora si allungassero i tempi per la ricerca dell'erede di Southgate .

Chi è Carsley e le sue prime dichiarazioni

Carsley, anni 50 anni, ex centrocampista dell'Everton, dopo aver allenato diversi club inglesi - tra cui Sheffield United e giovanili del Manchester City - da due anni responsabile della selezione Under 21, ha dichiarato: "Per me è un onore essere promosso e guidare provvisoriamente questa selezione inglese. Conoscendo molto bene i giocatori e il ciclo del calcio internazionale, mi sembra logico guidare la squadra mentre la FA continua la procedura di reclutamento per il futuro allenatore".