Riassetto Salernitana: nuova governance imminente

Iervolino fa filtrare che non ci sono trattative in imminente chiusura, pur ribadendo la volontà di vendere la Salernitana e la scelta di dimettersi nel CdA del 16 agosto. Gli subentrerà Roberto Busso, Ceo della Gabetti. Ieri Busso ed il dg in pectore, Nando Elefante, sono stati in sede, a Salerno. Entrambi sono stati invitati alla gara di Coppa Italia. Tre le virtual data room aperte per l’acquisto della Salernitana: con un gruppo di imprenditori del Nord, con un singolo industriale sempre del Nord (molto facoltoso) e con un Fondo americano. Il gruppo di Dubai ha inoltrato la lettera di intenti (Loi), ma questa non ha soddisfatto Iervolino. Mercato.



USCITE - Salernitana e Spezia trattano per l’esterno destro offensivo Daniele Verde (28), che dovrebbe al 90% approdare in granata. Si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, poi martedì, dopo la gara di Coppa Italia, dovrebbe esserci l’annuncio. Ieri Luca D’Angelo, allenatore dei liguri, ha detto: «Verde è a tutti gli effetti un giocatore su cui conto molto, non si tira indietro anche quando sembra che debba andare via. Il mio augurio è che resti. È un giocatore richiesto e non ci sono dubbi, ma non abbiamo la necessità di venderlo». Lassana Coulibaly (28) è sempre nel mirino del Lecce, con cui avrebbe trovato l’accordo, ma Corvino deve prima vendere un giocatore. Flavius Daniliuc (23) piace molto al Torino. Ha una clausola rescissoria di 5 milioni. Il Toro potrebbe inserire nell’operazione l’esterno offensivo senegalese Demba Seck (23), in scadenza col club di Cairo. Per il centrocampista gambiano Ebrima Darboe (23) della Roma i campani dovranno vincere la concorrenza del Frosinone. Più defilata la Sampdoria. Petrachi tratta con Fabiani per Boulaye Dia (27), vecchio pallino del ds laziale.