Haaland e Kovacic, il City stende il Chelsea: Guardiola batte Maresca

Premier League: il Manchester City sorride, Maresca flop all'esordio col Chelsea

Nei due impegni in calendario in Premier League, il Crystal Palace cade in casa del Brentford, pagando a caro prezzo il gol partita di Wissa, protagonista anche in occasione della rete del momentaneo 1-0, con l'assist decisivo per Mbeumo. A Stamford Bridge, il Manchester City fa valere esperienza e consapevolezza nei propri mezzi, liquidando la pratica Chelsea senza troppi problemi. Un gol per tempo per gli ospiti, con Haaland e l'ex Inter Kovacic che decidono la gara in quel di Londra. Super partita del solito Bernardo Silva, punto di riferimento per Pep Guardiola. Enzo Maresca flop alla prima in Premier con i Blues.