Ronaldo, frecciata a Pelé e Romario: "Voglio i mille gol, i miei sono filmati..."

Cristiano Ronaldo , nel corso di una chiacchierata sul suo nuovo canale YouTube con Rio Ferdinand , ha manifestato la chiara volontà di abbattere nuovi record personali, fino a puntare i 900 e i 1000 gol da professionista , in tutte le competizioni. Il fuoriclasse dell' Al-Nassr non ha intenzione di fermarsi, almeno per il momento.

Ronaldo: "Voglio raggiungere i mille gol, ma dei miei ho le prove..."

"Prima voglio raggiungere i 900 gol, poi i 1000", l'obiettivo di CR7 è chiaro. Non fermarsi. "Ma con una differenza: tutti i miei gol sono filmati, ne ho le prove", ha precisato l'ex stella di Real Madrid, Juventus e Manchester United, con palese riferimento a Pelé e Romario, goleador di epoche ormai lontane. "Li rispetto tutti, ma ho le prove. Se vuoi posso posso portarti anche quelli segnati in allenamento, non c'è problema", ha detto rivolgendosi a Ferdinand, compagno di squadra ai tempi dei Red Devils. Fondamentale alimentare le proprie motivazioni: "Voglio sempre segnare gol. Che sia contro la Francia o contro l'Al-Ettifaq, per me non cambia nulla. Dopo una partita vinta è sempre meglio. Ma se segnerò di più sarò un po' più felice. E dopo una sconfitta ho imparato che la vita va avanti".