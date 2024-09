Immobile colpisce al volto Manaj: cosa è successo durante Besiktas-Sivasspor

Durante Besiktas-Sivasspor , gara valida per la terza giornata del campionato turco, Ciro Immobile è stato protagonista di un corpo a corpo con un altro ex Serie A, Rey Manaj . L'ex attaccante della Lazio ha infatti reagito mettendo le mani al volto del collega durante una marcatura.

La punta albanese è caduto a terra con le mani sul volto, mentre l'italiano è rimasto in piedi. L'arbitro ha optato soltanto per l'ammonizione e pochi minuti dopo Immobile ha portato in vantaggio il Besiktas con un calcio di rigore. Si tratta del suo settimo gol dal suo arrivo in Turchia