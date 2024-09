Cina, scandalo partite truccate: coinvolti ex giocatori, squalifiche a vita

Scandalo nel calcio cinese: 120 partite truccate, 41 club coinvolti e 43 squalificati a vita. Come riportato da Diario Olé, la Federcalcio del colosso asiatico ha sanzionato diversi ex calciatori per corruzione e partite truccate.

Coinvolti ex giocatori

La decisione è stata presa dopo un'indagine durata più di due anni, da parte del Ministero di Pubblica Sicurezza, che ha coinvolto 128 persone: "Tra i soggetti coinvolti ci sarebbero gli ex giocatori Jin Jingdao, Guo Tianyu, Gu Chao e Son Jun-ho", scrive Diario Olé. Circa dieci alti funzionari della Federazione sono già stati rimossi dai loro incarichi. Ad agosto 2023 un tribunale cinese aveva condannato a undici anni di carcere Li Yuyi, ex vicepresidente della federazione, per aver ricevuto tangenti. A marzo scorso, invece, era stato inflitto l'ergastolo all'ex presidente Chen Xuyuan per aver ricevuto tangenti "particolarmente ingenti" da persone squalificate a vita.