Francia ancora nervosa dopo la sconfitta con l'Italia: "Maignan contro Mbappé"

La sfida di Nations League tra Francia e Italia, finita 3-1 per gli azzurri , potrebbe aver lasciato pesanti strasichi nello spogliatoio dei transalpini. Secondo quanto ricostruito da L'Equipe, dopo il triplice fischio sarebbe iniziato un acceso diverbio tra alcuni dei giocatori di Deschamps. Sembrerebbe che la scintilla sia partita da Mike Maignan , che in preda al nervosismo avrebbe rivolto degli attacchi ai propri compagni di squadra. Il portiere del Milan si sarebbe focalizzato in particolare su Kylian Mbappé , che avrebbe ignorato Maignan senza mostrare segni di reazione.

La gestione di Deschamps

Sempre secondo quanto sostenuto da L'Equipe, in questo modo si spiegherebba la panchina iniziale di Mbappé e il passaggio della fascia di capitano a Kanté nella sfida di lunedì contro il Belgio. Il giornale francese ha infatti ipotizzato che la scelta dell'ex Chelsea avesse l'intento esplicito di non far arrivare la fascia sul braccio di Maignan. Una versione che è stata in parte smentita dalla Federcalcio transalpina che ha precisato: "L'abbiamo data a Kanté perché era l'unico ad aver accumulato più di 60 presenze".