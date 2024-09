Osimhen ritrova Mertens: risate all'allenamento con il Galatasaray

Osimhen e Mertens, risate in allenamento

Il club ha pubblicato su Instagram le foto del primo allenamento insieme al Galatasaray dei due attaccanti. Tante risate e scherzi tra i due, chiamati a guidare il reparto offensivo dei turchi. Osimhen e Mertens hanno giocato insieme per due anni con la amglia del Napoli, dal 2020 al 2022. Il nigeriano nella conferenza stampa di presentazione aveva parlato così del belga: "Dries Mertens è come un fratello maggiore per me. Sono molto entusiasta di essere di nuovo suo compagno di squadra qui. Voglio incontrare gli altri miei compagni di squadra il prima possibile".