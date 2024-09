"Magia nera nel calcio: ha fatto cose orribili alla persona che amo"

L’accusa di Ahmedhodzic

Secondo il difensore bosniaco, il padre sarebbe protagonista di "manipolazioni, bugie, truffe e molestie quasi quotidiane”. L’intervista al giocatore - andata in onda sul canale N1 - è un vero e proprio capo d’accusa per il genitore. “Purtroppo ho ricevuto ben poco da questa persona: lui non è un uomo, perseguita le persone che amo, mi preoccupo ogni volta che qualcosa non va”. Il padre di Ahmedhodzic ha accusato la compagna di Anel di usare la "magia nera" contro il giocatore dello Sheffield United. “Ha detto una cosa molto offensiva nei confronti di mia moglie - ha continuato il giocatore - farò tutto il possibile per proteggere la mia famiglia e le persone che amo dalle persone malvagie come lui. Dire che mia moglie ha praticato la magia nera su di me è molto offensivo per me e soprattutto per lei”.