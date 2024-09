Messi immortale, doppietta e assist al ritorno in campo con l'Inter Miami

Immoratale. Leo Messi è tornato in campo a suo modo nella Major League Soccer . Il 37enne fuoriclasse argentino, a lungo fuori per un infortunio alla caviglia, ha realizzato una doppietta e un assist nel 3-1 con cui l' Inter Miami ha superato il Philadelphia Union al Chase Stadium di Fort Lauderdale , di fronte a quasi ventunomila spettatori.

Messi, da quando non giocava

L'otto volte Pallone d'Oro è andato in gol due volte nel giro di quattro minuti (26' e 30'), ribaltando da solo il risultato che vedeva gli ospiti in vantaggio grazie alla rete messa al segno al 2' da Mikael Uhre. Implacabile, La Pulce ha poi offerto l'assist per il 3-1 all'amico Luis Suarez: 3-1 al 98'. Messi non giocava dall'ultima vittoria dell'Argentina in Copa America contro la Colombia, lo scorso 14 luglio. Con la maglia della franchigia della Florida, addirittura dal primo giugno.

Gli altri italiani in MLS: bene Insigne e Bernardeschi

Bene anche il Toronto di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, che ha superato sul terreno casalingo Austin per 2-1 con i gol di Osorio e Kerr (Wolff per gli ospiti). Successo casalingo, infine, per i Vancouver Whitecaps del tecnico italiano Vanni Sartini, che ha piegato per 2-0 i San Josè Earthquakes.