Fenerbahce-Galatasaray diretta: Mourinho contro Osimhen, Dzeko riapre la partita LIVE

Josè Mourinho e Victor Osimhen si rincontrano in Turchia nel derby tra Fenerbahce e Galatasaray. Dopo le tante partite con Roma e Napoli, i due si ritrovano in terra turca in una sfida chiave di questo inizio di stagione: padroni di casa al secondo posto con 13 punti, Gala capolista con 15. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

20:43 81' - Osimhen vicino al gol Dopo l'assist, Osimhen vuole il gol per chiudere la partita: l'ex Napoli calcia da fuori area, palla di poco alta. 20:42 80' - Cambio di Mourinho Mourinho tenta il tutto per tutto nei minuti finali: toglie Fred e mette Yandas. 20:34 72' - En Nesyri attacca ma è in fuorigioco Attacca ancora il Fenerbahce: palla lunga dalla difesa di Soyuncu per En-Nesyri, ma l'attaccante viene pescato in fuorigioco. 20:25 63' - Dzeko su rigore firma il 3-1: Fenerbahce ancora in partita Il Fenerbahce conquista un rigore per un intervento in ritardo di Bardakci e dal dischetto si presenta Edin Dzeko che non sbaglia: la squadra di Mourinho riapre la partita. 20:21 59' - Il Galatasaray trova il 3-0: gol di Gabriel Sara Il Galatasaray non si ferma e trova la rete del tris: Gabriel Sara firma la terza rete della squadra di Osimhen su assist di Torreira. 20:17 55' - Occasione per Osimhen Osimhen in area raccoglie l'assist di Yilmaz: l'attaccante ex Napoli da buona posizione la mette alla sinistra della porta. 20:08 46' - Inizia il secondo tempo Inizia la seconda frazione di gioco della partita tra Fenerbahce e Galatasaray. Padroni di casa che fanno entrare l'ex Fiorentina Amrabat al posto di Yuksek. 19:50 45' + 5' - Finisce il primo tempo Finisce il primo tempo della sfida tra Fenerbahce e Galatasaray con il doppio vantaggio in favore di Osimhen e compagni. 19:42 42' - Mertens crossa, Dzeko respinge Duello tra ex Serie A: Mertens batte un calcio d'angolo pericoloso, respinge di testa Dzeko. 19:36 36' - Il Fenerbahce prova a reagire Prova a reagire il Fenerbahce: Dzeko conquista un calcio di punizione, ammonito Sanchez. Fred calcia direttamente, ma la palla va alta. 19:34 34' - Ancora l'asse Mertens-Osimhen, ma è fuorigioco Il Galatasaray, forte del doppio vantaggio, ha preso fiducia specialmente sull'asse degli ex Napoli Mertens-Osimhen: stavolta è il belga a servire l'attaccante, ma è in fuorigioco. 19:28 28' - Mertens firma il raddoppio su assist di Osimhen: 2-0 per il Galatasaray In pochi minuti il Galatasaray trova anche il raddoppio con la rete di Mertens su assist di Osimhen con il petto: terza rete stagionale per il belga. 19:20 20' - Galatasaray in vantaggio con l'autogol di Livakovic: 1-0 Nonostante il dominio fin qui del Fenerbahce, passa in vantaggio il Galatasaray. Tiro fortissimo dalla distanza di Torreira che colpisce il palo destro e poi il portiere del Fenerbahce Livakovic prima di scivolare in porta. 19:17 17' - Dzeko sfiora il gol Bel pallone da calcio d'angolo di Szymanski che trova la testa di Dzeko: l'ex Roma sfiora il palo e il gol. 19:12 12' - Punizione di Mertens L'arbitro assegna una punizione da buona posizione per il Galatasaray: batte Mertens, palla alta. 19:10 10' - Occasione per il Fenerbahce Fenerbahce ancora pericoloso: Dzeko pesca Szymanski in area, il tiro del polacco si spegne alla sinistra della porta di Muslera. 19:07 7' - Mertens pericoloso Prova a reagire il Galatasaray dopo il buon inizio del Fenerbahce: Mertens calcia dalla distanza, palla di poco alta. 19:05 5' - Angolo per il Fenerbahce Saint-Maximin batte un calcio d'angolo dalla sinistra: Lucas Torreira respinge il cross di testa. Pallone che finisce sui piedi di Tadic che calcia dalla distanza, blocca Muslera. 19:02 2' - Subito occasione per il Fenerbahce Parte forte il Fenerbahce: è per loro la prima occasione della partita. Tadic riesce a imbucare in area per Saint-Maximin, tiro ribattuto dalla difesa del Galatasaray. 19:00 1' - Inizia la partita L'attesa è finita: inizia la sfida tra Fenerbahce e Galatasaray. 18:50 Non solo Mourinho e Osimhen, quanti ex Serie A nel derby turco Tanti i giocatori passati nel campionato italiano che saranno protagonisti nella sfida tra Fenerbahce e Galatasaray.

18:40 Fenerbahce-Galatasaray, le formazioni ufficiali FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Djiku, Soyuncu, Oosterwalde; Fred, Yuksek; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. All: Mourinho. GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera, Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen. All: Buruk. 18:35 Mourinho e il derby con il Galatasaray di Osimhen, le frecciate Le parole dell'allenatore in vista dell'attesissimo derby: il portoghese ha ammesso di aver visto l'ultima partita dei prossimi avversari in tv. 18:30 Sale l'attesa per Fenerbahce-Galatasaray Tutto pronto per il derby tra Fenerbahce e Galatasaray: fischio d'inizio in programma per le 19. Ülker Stadyumu FB Sükrü Saraçoglu Spor Kompleksi - Istanbul

