Galatasaray, sfottò incredibile contro Mourinho dopo il derby: la dura reazione dell'allenatore

"The criyng one": la presa in giro del Galatasaray contro Mourinho

Sul profilo ufficiale di Instagram del Galatasaray è stata pubblicata la foto di un libro fake scritto da Mourinho. Il titolo? "The criyng one", che va a riprendere lo storico soprannome dell'allenatore, lo Special One. Tifosi scatenati nei commenti, ma anche la furia di Mourinho non è stata tenuta a bada. Un giornalista nel post partita fa vedere la foto al portoghese che reagisce così: "Sei serio o stai scherzando? Sei sicuro di essere un giornalista?". E poi se ne va.