Anche in Turchia il calcio è una bugia

Lunedì sono riuscito a vedere il derby di Istanbul di due giorni prima (no pay for Turkey in Italy): nostalgia, prima che urgenza di aggiornamento. Il Fener di Mourinho ha creato assai più del Galatasaray, giocando anche meglio: 21 conclusioni (12 nella porta) contro le 8 degli attuali leader della Super Lig. Risultato finale, 1-3. Ieri, in Europa League, il St. Gilloise ha fatto un mazzo tanto nei primi venti minuti ai turchi che al primo tiro in porta, di Soyuncu, un difensore centrale, l’han buttata dentro; 2-1 il finale, con tre tiri nello specchio per Mou, autogol di Sykes compreso, contro i 13 tentativi complessivi dei belgi che hanno addirittura sbagliato un rigore.

Il calcio è una bugia anche in Turchia. José sempre e comunque unico.