Immobile show nel Besiktas: doppietta e primo posto tra i cannonieri

KAYSERI (Turchia) - Nuova prestazione da incorniciare per Ciro Immobile nel campionato turco, con la maglia del Besiktas. L'ex attaccante della Lazio ha trascinato la sua squadra al successo con un doppietta in trasferta sul Kayserispor, battuto stasera 3-0 nel posticipo della settima giornata della Süper Lig. Tutte nella ripresa le reti: al 56' Gedson Fernandes ha portato in vantaggio il Besiktas, poi Immobile ha chiuso i giochi con un gol su rigore al 78' e un perfetto colpo di testa al 91', su cross di Rashica. Il 34enne attaccante ha già segnato 6 gol in 7 giornate, balzando in testa, da stasera, alla classifica dei cannonieri del campionato turco, con un gol di vantaggio sull'ex romanista Dzeko del Fenerbahce e Figueiredo del Basaksehir.