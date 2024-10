Iniesta si ritira dal calcio: l'indizio social, c'è una data che dice tutto

ROMA - Tra i vari svincolati in giro per il mondo ce n'è uno davvero speciale, tra i più vincenti della storia del calcio. Si tratta del 40enne Andres Iniesta, una vera e proprio leggenda che secondo quanto riportano i media spagnoli potrebbe presto ritirarsi e appendere le scarpe al chiodo nonostante abbia dichiarato qualche settimana fa di voler continuare a giocare.

Iniesta, indizio social sul possibile ritiro

E c'è anche un 'indizio' social a dare peso a questa ipotesi, con il centrocampista spagnolo (scaduto a fine giugno il suo contratto con l'Emirates Club degli Emirati Arabi Uniti) che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui si vede l'artista di strada Tvboy ritrarre in un murale Iniesta con la maglia del Barcellona e il suo iconico numero 8, girato però orizzontalmente per diventare così il simbolo dell'infinito. "Coming soon" è invece la didascalia con il rimando a una data 8 ottobre 2024. Potrebbe dunque essere quello, assicurano dalla Spagna, il giorno dell'annuncio del ritiro di un campione che con il Barcellona ha vinto 9 volte la Liga, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 7 Supercoppe di Spagna e 3 Mondiali per club mentre con la Spagna ha trionfato nei Mondiali del 2010 in Sudafrica e vinto gli Europei del 2008 e del 2012.