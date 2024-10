Camoranesi riparte da Cipro: è il nuovo allenatore del Karmiotissa

Mauro Camoranesi riparte da Cipro . Il campione del mondo 2006 con la maglia dell' Italia ed ex giocatore della Juventus è infatti diventato il nuovo allenatore del Karmiotissa FC , squadra militante nel massimo campionato cipriota. Si tratta dell'ennesima esperienza all'estero per l'italo-argentino, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Nuova esperienza in panchina per il "giramondo" Camoranesi

Dopo aver allenato il Coras de Tepic e il Cafetaleros in Messico, il Tigre in Argentina, il Tabor Sezana e il Maribor in Slovenia, il Floriana a Malta e avendo fatto il vice di Igor Tudor al Marsiglia in Francia, adesso Cipro si aggiunge al mappamondo personale di Mauro Camoranesi. L'ex centrocampista ha accettato l'offerta del Karmiotissa, attualmente undicesimo in campionato dopo cinque partite, avendo raccolto una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.