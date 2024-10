Osmajic come Suarez: morso a un avversario, arriva la maxi squalifica

L'attaccante del Preston Milutin Osmaji? è stato squalificato per otto giornate per "aver morso un avversario durante il pareggio senza reti di domenica scorsa con il Blackburn in Championship".

Il Preston: "Accettiamo e non commentiamo la decisione"

Il Preston North End ha preso atto del provvedimento disciplinare nei confronti del proprio tesserato: "Il PrestonNorthEnd riconosce la decisione di una commissione di regolamentazione indipendente di infliggere a MilutinOsmaji? una sospensione per otto partite e di multare l'attaccante di 15.000 sterline (17.907,60 euro). Il nazionale montenegrino è stato sanzionato dopo aver ammesso di aver commesso un atto di condotta violenta intorno all'87esimo minuto della recente partita del campionato Sky Bet contro il Blackburn Rovers. La sospensione significa che Milutin non sarà disponibile per la selezione fino a sabato 23 novembre per lo scontro casalingo con il DerbyCounty. PNE non farà ulteriori commenti finché non saranno pubblicate le motivazioni scritte della Commissione di regolamentazione indipendente".