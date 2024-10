Danso torna a sperare: i risultati delle analisi sul suo cuore a Londra

LONDRA (Regno Unito) - Fermato da settimane per la mancanza dell'idoneità agonistica a causa di anomalie cardiache, Kevin Danso torna a sperare di poter tornare in campo. È lo stesso difensore austriaco del Lens a rendere noto il risultato degli ultimi controlli, fatti a Londra: "In uno studio elettrico invasivo completo del cuore di Kevin, non sono state rilevate cicatrici del muscolo cardiaco o anomalie elettriche che potrebbero portare o supportare lo sviluppo di pericolose aritmie. Sulla base dei dati disponibili, lo considereremmo idoneo a giocare a football agonistico" è il verdetto riportato sul profilo Instagram di Danso, firmato dai medici della Cleveland Clinic di Londra, il prof. Sanjay Sharma e il dott. Magdi Saba.