Turchia, l'esultanza controversa di Demiral diventa una statua

La statua per Demiral

L'opera, realizzata in Turchia, ritrae il giocatore con la maglia della nazionale mentre mostra il 'saluto del lupo'. La statua è stata inaugurata nella città di Bolu, nella parte occidentale della Turchia, come si vede in un video pubblicato su X dal sindaco della città Tanju Özcan. Il primo cittadino è stata uno dei primi a difendere la realizzazione della statua, sostenendo che la connessione tra il saluto del lupo e i gruppi di estrema destra sia "una grande bugia", definendolo invece un simbolo della Turchia.