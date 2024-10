È morto Neeskens, calcio in lutto: la leggenda dell'Olanda aveva 73 anni

Olanda, è morto Johan Neeskens

Questo il comunicato della Federcalcio olandese: "La Royal Netherlands Football Association (KNVB) è stata sconvolta ieri mattina dalla notizia che Johan Neeskens è morto improvvisamente all'età di 73 anni. Negli ultimi giorni si trovava in Algeria, per lavorare al programma KNVB WorldCoaches, dove si è sentito male. Purtroppo i soccorsi medici non hanno potuto nulla. Con la scomparsa di Johan Neeskens, il mondo del calcio olandese e internazionale ha perso una leggenda. Il suo nome è legato per sempre ai successi europei con club come Ajax e Barcellona e a due finali di Coppa del Mondo con la nazionale olandese".

Il cordoglio della federazione olandese

La federazione olandese ha voluto ricordarlo anche con un post emozionante sui social: "Siamo profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa di Johan Neeskens. Per sempre una delle nostre più grandi icone. Riposa in pace, Johan".

Il ricordo di Barcellona e Ajax

Su X è arrivato anche il cordoglio di Barcellona e Ajax: "L'FC Barcelona è profondamente addolorato per la morte di Johan Neeskens. Un arrivo blaugrana che resterà sempre nel nostro palmares. Riposa in pace"; "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Johan Neeskens. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento. Riposa in pace, leggenda dell'Ajax".