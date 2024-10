Spagna, il tributo social a Carvajal dopo l'infortunio è da brividi

La stagione di Dani Carvajal è terminata anzitempo. Nella partita tra Real Madrid e Villarreal il terzino ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra . Tanti i messaggi ricevuti dal giocatore, tra cui quelli della nazionale spagnola, riunitasi in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Danimarca e Serbia . La Roja, campione d'Europa in carica, ha pubblicato sui propri profili social un video a lui dedicato, titolato Anìmo Dani.

Da Morata a Joselu: "Ci manchi"

"Che dirti. Ti mandiamo un abbraccio enorme, ci manchi: sicuramente recupererai in maniera incredibile. Ti mando un abbraccio e un bacio enorme". Queste le parole rilasciate nel video da Joselu, cognato di Carvajal, che nei giorni scorsi aveva già pubblicato un messaggio strappalacrime per il compagno di nazionale. Oltre a lui, anche Morata, capitano della Spagna, ha incoraggiato il terzino: "Ci manchi. Ti aspettiamo, questa è casa tu, sei uno dei capitani, uno dei più importanti che abbiamo, il miglior difensore del mondo. Un abbraccio grande". Oltre alle dichiarazioni, nel video la federazione ha voluto tributare il giocatore attraverso le immagini dei suoi momenti più importanti in nazionale, come la vittoria della Nations League 2023 e dell'ultimo Europeo.