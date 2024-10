Mbappé in discoteca a Stoccolma mentre la Francia vince contro Israele

Kylian Mbappé avvistato a Stoccolma . La stella del Real Madrid, non convocata da Deschamps a causa di un infortunio , è stata "paparazzata" nella capitale svedese nella serata di ieri, mentre la Francia era impegnata nel battere Israele in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League .

Mbappé avvistato a Stoccolma mentre la Francia era in campo

Per calciatori del calibro di Kylian Mbappé non sono molti i momenti di relax nel corso della stagione sportiva, tra partite da giocare e immagine da tutelare. Approfittando della sosta dedicata alle nazionali e dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dal ritiro della squadra di Deschamps, l'attaccante del Real Madrid si è recato a Stoccolma per ricaricare le batterie e trascorrere una giornata con i suoi amici più cari. Secondo quanto riportato dai media svedesi, l'ex fuoriclasse del Psg avrebbe cenato al ristorante Chez Jolie, prima di recarsi nella discoteca V, nel quartiere Stureplan, a bordo di un van dai vetri oscurati. Per cercare di passare inosservato, Mbappé ha indossato una mascherina e un cappello di colore nero. Lo sguardo del francese, però, è bastato ad alcuni passanti per immortalare il momento. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web, mentre la Francia festeggiava il successo esterno contro Israele.