Scandalo in Premier League, "arrestato un calciatore per stupro"

Un nuovo scandalo coinvolge la Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, un fuoriclasse che giocherebbe in una squadra di serie A, considerata una stella del calcio internazionale, è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una donna in un hotel: il Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster. Il calciatore, che avrebbe venti anni, sarebbe stato trattenuto dalla Polizia.