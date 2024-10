"Guardiola ct dell'Inghilterra: tutti vogliono Pep"

Ha allenato alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio, ha creato un sistema di gioco rivoluzionario improntato su pressing e possesso palla, ha vinto tutto e con tutti i club che ha allenato, ha fatto il triplete per due volte. Ora Pep Guardiola potrebbe essere in cerca di nuove avventure, e ovviamente di nuovi stimoli. Il suo contratto con il Manchester City , in essere dal 2016, scadrà il prossimo 30 giugno e, secondo i tabloid inglesi, ci sta riflettendo. Sempre secondo gli stessi media, la nazionale dei Tre Leoni starebbe pensando proprio al tecnico spagnolo come erede di Southgate e potrebbe andare a sostituire l'attuale ct ad interim Lee Kevin Carsley.

Tabloid inglesi in coro: "La nazionale a Guardiola"

Pep Guardiola può finire sulla panchina della nazionale inglese a partire dalla prossima estate quando il suo contratto con il Manchester City scadrà, ecco la fresca notizia lanciata dai taboid inglesi. "FA's bid to lure Pep" scrive il Daily Express parlando già di un'offerta da parte della federazione, anche Star titola"Get Pep" . Più cauto, invece, il Mirror che apre con "FA sound out Pep", facendo riferimendo ad un sondaggio. Nonostante il tecnico spagnolo non abbia ancora deciso cosa fare del proprio futuro, i giornali inglesi sembrano averlo indirizzato verso i Tre Leoni.

Guardiola ospite a Che Tempo Che Fa

Pep Guardiola è stato ospite del programma televisivo "Che Tempo Che Fa", ideato e condotto da Fabio Fazio, in onda domenica scorsa su Nove. Lo spagnolo, oltre che parlare del proprio futuro e della possibilità di allenare in Italia, ha avuto modo di incontrare ancora una volta il suo ex compagno di squadra Roberto Baggio con il quale si è reso protagonista di momenti divertenti sulla lora carriera da calciatori e nostalgici come i racconti su Carlo Mazzone.