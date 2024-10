Morte Baldock, il bel gesto del Panathinaikos: pagherà l’ingaggio triennale alla famiglia

La settimana scorsa, George Baldock, calciatore inglese di 31 anni naturalizzato greco dal 2022, è stato ritrovato privo di vita nella piscina della sua casa ad Atene, dopo che la moglie aveva dato l’allarme per la sua scomparsa. Il Panathinaikos, squadra con cui aveva firmato un contratto triennale la scorsa estate, ha deciso di rispettare l’accordo, un gesto significativo da parte del club. Come riportato dal Daily Mail, la società greca verserà l’intero stipendio del difensore alla sua famiglia. Inoltre, circolano voci che il Panathinaikos stia considerando l’organizzazione di una partita di beneficenza in suo onore, per sostenere i suoi cari.