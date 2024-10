L'infortunio shock e il ritiro: "Suarez calpestò la mia mano, andò in pezzi"

Gorka Giralt , ex portiere che ha militato in squadre come Real Sociedad B, Portugalete, Real Oviedo B e Rayo Majadahonda, è tornato a raccontare di come un intervento involontario di Luis Suarez durante una partita di Coppa del Re lo abbia costretto a ritirarsi dal calcio giocato a soli 26 anni.

Costretto al ritiro dal calcio dopo un contrasto con Suarez: il racconto

In un'intervista rilasciata a El Chiringuito, ha svelato i dettagli del grave infortunio che ha segnato la sua carriera. Real Oviedo-Atletico Madrid, gennaio del 2022, l'attaccante uruguaiano dopo appena 50 secondi di gioco calpesta senza cattiveria la mano dell'estremo difensore per arrivare al pallone: "La mia mano è andata in pezzi, come una noce. In quel momento non sentivo nulla, e la prima cosa che ho fatto è stato controllare se la palla fosse uscita. Poi la mia mano ha iniziato a irrigidirsi. Quando mi sono tolto il guanto, la mano si muoveva in modo strano, come a scatti". Giralt fu poi costretto a operarsi tre volte e quindi a lasciare il calcio: "Ho avuto molta sfortuna, ma non ci penso".