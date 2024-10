Psg e i 55 milioni di stipendi arretrati a Mbappé: c'è la data della sentenza

Kylian Mbappé e il PSG sono in conflitto per degli arretrati non pagati del valore di 55 milioni di euro. Nel 2023, Mbappé era stato messo momentaneamente fuori rosa per aver rifiutato un prolungamento del contratto con i parigini e aveva accettato di rinunciare a questi premi in cambio della possibilità di lasciare il club alla fine della stagione, che si è concretizzata con il suo trasferimento al Real Madrid.