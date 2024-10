Inghilterra, Tuchel ufficiale: è il terzo ct straniero

Inghilterra, la missione di Tuchel

L'Inghilterra non se la sta passando benissimo in Nations League. Di recente ha perso contro la Grecia e poi si è rifatta battendo la Finlandia in trasferta. Tuchel avrà il compito, dall'inizio del prossimo anno, di risollevare le sorti della nazionale dei Tre Leoni in vista dei Mondiali del 2026 nonostante lo scetticismo dei tifosi che volevano sulla panchina Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City. "Sono molto orgoglioso di aver avuto l'onore di guidare la squadra inglese. Ho sentito a lungo un legame personale con il gioco in questo paese, e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterra è un enorme privilegio e l'opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto eccitante. Lavorando a stretto contatto con Anthony (Barry, ndr) come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l'Inghilterra di successo e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio insieme", ha detto Tuchel dopo la firma.