David Beckham e la rigida regola per Leo Messi all'Inter Miami

Nonostante sia a tutti gli effetti un'icona fashion, David Beckham ha imposto una rigida regola a Leo Messi e a tutti gli altri giocatori dell' Inter Miami. Il campione inglese ha rivelato di aver vietato ai suoi calciatori di pubblicare i loro abiti sui social media prima delle partite. Durante una chiacchierata con il vecchio compagno di squadra Rio Ferdinand per il canale YouTube dell'ex difensore, Beckham ha discusso della tendenza dei giocatori a sfoggiare i propri outfit negli sport statunitensi, in particolare nel basket. Si è poi menzionato il Barcellona, che aveva fatto qualcosa di simile prima dell'arrivo del tecnico Hansi Flick, che ha imposto una svolta decisamente più rigida.

La rigida regola di David Beckham all'Inter Miami

Flick ha infatti imposto un dress code che impone ai calciatori blaugrana di indossare un completo sportivo nel momento dell'arrivo allo stadio per il matchday, sia al Camp Nou che in trasferta. Da qualche tempo non si assiste più alla scena dei cosiddetti tunnel fits, arrivata nel calcio direttamente dall'NBA e promossa dal Barcellona, che consiste nello sfilare di fronte alle fotocamere impugnate dai fotografi nel momento dell'arrivo allo stadio con il meglio della moda addosso. Una novità che è stata fonte d'ispirazione per David Beckham: "Anche la nostra squadra aveva iniziato e l'aveva fatto un paio di volte, poi ho deciso che bisognava smettere".