Nani nei guai: un tifoso lo denuncia. Il motivo è incredibile

Luis Nani è finito nei guai. L'ex Lazio e Venezia è tornato in Portogallo nell'ultima estate vestendo la maglia dell' Estrela Amadora dopo le esperienze in Australia e in Turchia con Balotelli. Ora in patria è al centro di una vicenda surreale ed è stato anche denunciato alla Polizia.

Nani denunciato per una maglietta rubata: la vicenda

Tutto nasce da una sua maglietta. Stando a quanto ricostruito dal tabloid The Sun, un tifoso dell'Estrela Amadora giovedì mattina si è presentato al centro sportivo del club con una maglia non originale di Nani dell'Europeo del 2016 vinto proprio dal Portogallo. Il ragazzo ha ribadito che la maglia non fosse nè originale nè tantomeno indossata dal giocatore durante il torneo, l'aveva acquistata su Vinted. Quando stava andando via dopo l'allenamento, Nani è stato avvicinato dal ragazzo che gli ha chiesto un autografo sulla maglia: il calciatore la guarda, gli chiede ripetutamente dove l'avesse presa e poi scappa via con la maglietta lasciando sbigottiti tutti i presenti. Il ragazzo ha dunque deciso di sprogere denuncia alla Polizia contro Nani per avere un rimborso o la restituzione della maglietta.