Manolas show al debutto in Grecia: cinque gol in mezz'ora da centravanti

Manolas centravanti: cinque gol con il Pannaxiakos

Un esordio da sogno per il difensore prestato all'attacco nella partita contro il Marpissaikos Paros. Cinque gol a referto in appena mezz'ora: reti rispettivamente segnate al 2', 10', 13', 20' e 34'. Nel mezzo serve anche l'assist per il 6-0. Il Pannaxiakos al 34' è già 8-0 perciò decide di far riposare il suo nuovo campione Manolas dopo un esordio da sogno. La partita finirà poi 12-1 per la squadra dell'ex Napoli: l'unico gol degli avversari arriva due minuti dopo la sostituzione di Manolas.