Ten Hag elogia Mourinho: "Un esempio per moltissimi allenatori"

Ten Hag, le parole su Mourinho

L'allenatore ex Ajax ne ha parlato in occasione della premiazione dei Northern Managers Awards della Football Writers' Association: "È una partita importante per entrambi. Mi piace molto affrontarlo e giocare contro di lui. Ha sempre delle buone squadre, è un vincente. Penso che sia un esempio per molti, molti allenatori". Poi ha continuato parlando del suo periodo sulla panchina del Manchester United: "È calcio, devi vivere il presente. Quello che è successo è passato, devi dimostrare ogni giorno, devi dimostrare il tuo valore ogni stagione, quindi dobbiamo provarci. Siamo all'inizio della stagione e vedremo dove arriveremo, ma il nostro obiettivo è vincere di nuovo un trofeo".