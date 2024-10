Una cam su Messi, playoff live gratis su Tik Tok: l'iniziativa della Mls

Messi in campo live su Tik Tok

Come riportato da Clarin, la Major League Soccer realizzerà un evento live su Tik Tok in cui mostrerà, in esclusiva, Messi durante la partita che darà inizio ai playoff. Sarà la prima volta che la piattaforma di contenuti digitali a trasmettere una partita completa in diretta sotto Player Spotlight e disporrà di una telecamera di tracciamento per ciascun giocatore.

Come accedere alla Messi Cam

Per accedere alla Messi Cam, bisognerà registrarsi tramite la pagina Tik Tok della Mls ed effettura un log in attraverso l'account che si andrà a crare. L'Inter Miami, qualificata al prossimo Mondiale per Club, mostrerà la Messi Cam contemporaneamente dal proprio profilo. Con 74 punti ottenuti in 37 partite giocate, gli Herons hanno dominato la Eastern Conference e si sono qualificati per la terza volta, da quando il club è stato creato nel 2018, alla postseason della lega degli Stati Uniti: puntano a superare per la prima volta nella propria storia il primo turno dei playoff.