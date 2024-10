Rodri, Pallone d'oro ma nessun social: ecco perché

Forse neanche Rodri si aspettava davvero di vincere il Pallone d'Oro . Di certo non corrisponde all'idea che si ha di solito di un calciatore: nella scorsa stagione ha vinto il campionato inglese e l'Europeo sempre mantenendo un profilo basso e senza attirare l'attenzione dei media, anche per il ruolo non così appariscente in campo ma fondamentale per i successi delle sue squadre. Tutti (compreso il Real Madrid, che ha disertato la premiazione) puntavano sul trionfo del ben più esuberante Vinicius Jr, che non ha accettato di buon grado il secondo posto .

Rodri, perché non usa i social

Un giocatore come Rodri non è facile da trovare a questi livelli: ha iniziato l'università in Spagna e si è laureato in Amministrazione Aziendale quando era già al Manchester City, ha un telefono "mezzo rotto" e per tanti anni è andato agli allenamenti con un'auto usata presa a 3.000 euro, un paradosso rispetto alle costosissime macchine sportive dei suoi compagni. Inoltre Rodri non ha nessun profilo social e ha spiegato così la sua decisione: "Non mi interessano i social network o le scarpe da ginnastica super costose. Non ho mai pensato di voler diventare un calciatore per comprare una Ferrari. Probabilmente è per questo che sono rimasto una persona normale". E allora anche una persona normale può diventare il miglior giocatore del mondo.