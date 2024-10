Coppa del Re, l'Atletico vince solo nel finale contro una squadra di sesta divisione

L' UE Vic resiste per ottanta minuti contro l' Atletico Madrid in Copa del Rey . La squadra catalana, che milita nella Lliga Elit, il sesto livello del campionato spagnolo , non è riuscita nell'impresa contro i Colchoneros del Cholo Simeone nel turno preliniare della competizione.

Coppa del Re, si qualifica l'Atletico con una doppietta di Julian Alvarez

L'episodio che cambia la gara,come detto, arriva all'80'. Senye viene espluso per un fallo in area di rigore e Julian Alvarez trasforma dagli undici metri. L'ex Manchester City sigla poi una doppietta al 90' per il definitivo 0-2 e quindi la qualificazione al torno successivo dell'Atletico.

Betis in scioltezza: 6-1 al Gevora

Tutto facile invece per la Real Betis, che contro il CD Gevora chiude la pratica dopo appena mezz'ora e termina la partita con roboante 6-1 in trasferta. Questi i marcatori: Altimira (6'), Diao (26'), Bakambu (28'), Juanmi (68') e Roque (79', 86'). Per i padroni di casa gol della bandiera segnato da Juanma su rigore (91').