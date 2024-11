Dal Brasile sicuri: "Neymar torna al Santos"

Dopo aver lasciato l'Europa per unirsi all'Al Hilal, Neymar ha accusato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, che ha interrotto bruscamente il suo percorso, lasciandolo fuori dai campi per circa un anno.

Neymar torna al Santos? In Brasile ci credono

L'ex Barcellona è appena tornato disponibile, ma recentemente il vicepresidente del Santos Osvaldo Nico, ha rivelato che il club brasiliano è in contatto con Neymar per un possibile ritorno già a giugno. Durante un'intervista, Nico ha affermato che Neymar tornerà a vestire la maglia del Santos, una dichiarazione che ha subito alimentato le speranze dei tifosi brasiliani. Il presidente onorario del Santos, Marcelo Teixeira, aveva già anticipato qualche mese fa che c’erano state delle conversazioni per riportarlo in patria, lasciando intendere che il club è determinato a farlo rientrare.