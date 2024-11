Leonardo: "Zidane? Il suo futuro è la nazionale francese"

Leonardo su Zidane: "Brasile? No, il suo futuro è la nazionale francese"

Leonardo e Zidane, due giocatori di livello assoluto che hanno scelto strade differenti al termine delle rispettive carriere. Un direttore sportivo, capace di consolidare e difendere il legame tra squadra e proprietà, e un allenatore, diventato presto uno straordinario gestore, in un Real Madrid ricco di campioni. Ora, iniziano ad essere tanti gli anni lontano da uno spogliatoio, ma l'ex Milan non fa drammi e pensa con ottimismo al futuro: "Quando troverò qualcosa che mi emoziona, il progetto deve essere interessante - ha sottolineato Leonardo -. Zidane? Lo ammiravo totalmente come giocatore. Aveva delle qualità incredibili, gesti che tutti ricordano e non è un caso che abbia segnato gol in finale di Coppa del Mondo e in finale di Champions League. Era unico in campo. Il suo futuro? Non ilBrasile,- ha precisato - perché il momento è difficile a causa di problemi nella federazione. Forse non sarebbe la soluzione migliore per lui. Il futuro di Zidane è la nazionale francese, non il Brasile. È più logico".