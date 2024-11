Il Miami di Messi fuori ai playoff, follia di Jordi Alba contro l’arbitro: “Sei una m…”

ROMA - Grande sorpresa in Major League Soccer: l'Inter Miami è già fuori. Non è bastato Lionel Messi, la formazione guidata dal "Tata" Martino - che aveva chiuso in testa la regular season con record di punti - è stata eliminata al primo turno dall'Atlanta United, 3-2 nello spareggio. Eroe della serata Jamal Thiaré, autore di una doppietta tra il 19' e il 21' del primo tempo: prima e dopo, Miami in gol con Roja e, appunto, Messi. Al 76' la rete decisiva per Atlanta messa a segno da Slisz.