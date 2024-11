Tragedia in Ecuador: morto il 22enne Angulo dopo un incidente d'auto

Una tragedia, quella che si è consumata nella notte italiana, in Ecuador. Il 22enne Marco Angulo è morto dopo 35 giorni di agonia in ospedale in seguito a un incidente d'auto avvenuto a Quito. Classe 2002, Angulo è stato un centrocampista. Cresciuto nell'Independiente del Valle, nel 2023 si era trasferito in MLS, al Cincinnati, prima di fare ritorno in Ecuador, al LDU Quito.