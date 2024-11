Messico, Aguirre colpito alla testa da una lattina: è una maschera di sangue

Messico, Aguirre colpito alla testa in Honduras: "Non è successo niente"

All'apice di un insistito lancio di oggetti, Aguirre è stato colpito. Ha continuato a camminare come se nulla fosse e, neppure quando il sangue ha iniziato a scorrergli sul viso, si è scomposto. I medici si sono precipitati a soccorrerlo, ma Aguirre non ha fatto una piega alzando il pollice verso la tribuna come per volersi amaramente congratulare con il teppista che lo aveva centrato. Nel corso delle dichiarazioni post-partita Aguirre ha detto: "Non c'è bisogno di commentare ciò che è accaduto. Non c'è bisogno di parlarne, non sono uno che si lamenta. Non è successo niente".

Honduras, Rueda: "Chieso scusa al popolo messicano e ad Aguirre"

Rueda ha invece condannato quanto accaduto subito dopo la partita defindendolo: "Triste". Rueda ha poi aggiunto: "Sono dispiaciuto per quello che è successo alla fine della partita, Aguirre è un essere umano. Voglio chiedere scusa al popolo messicano e ad Aguirre, ciò che è accaduto non può accadere".