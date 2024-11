Calcio in lutto: morto José Manuel Rojas in un incidente stradale

Calcio spagnolo in lutto: morto il 30enne Rojas

Questo il comunicato del Palmar Vereda Real: "Non riusciamo ancora ad assimilarlo, oggi piangiamo la perdita del nostro compagno e amico Chapi. Una persona che non brillava solo in campo, ma anche nella vita. Il suo carisma, l'energia contagiosa e il sorriso eterno riempivano di gioia coloro che avevano la fortuna di conoscerlo. Chapi non era solo un giocatore; era parte essenziale della nostra famiglia. Il suo carattere unico e il suo modo di essere lo facevano volere a tutti. Diceva sempre con orgoglio di essere "il migliore", e oggi vogliamo ricordarlo come tale: il miglior compagno, il migliore amico, il migliore esempio di amore per questo sport. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Ci uniamo al loro dolore e li accompagniamo in questi momenti difficili. Ci mancherai, Chapi. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con noi. Riposa in pace".