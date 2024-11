Un altro ex Barcellona all'Inter Miami: Mascherano è il nuovo allenatore

L' Inter Miami ha nominato Javier Mascherano come nuovo allenatore . L’ex calciatore argentino e compagno di squadra di Messi , Busquets , Jordi Alba e Luis Suarez ai tempi del Barcellona , arriva dopo aver allenato la Nazionale Under 20 argentina e la selezione olimpica.

Mascherano è il nuovo allenatore dell'Inter Miami

Mascherano, che ha preso il posto del Tata Martino, ha dichiarato: "Poter guidare un club come l'Inter Miami è un onore per me e un privilegio che cercherò di sfruttare al meglio. Non vedo l'ora di aiutare il club a raggiungere nuove vette." Nonostante una stagione regolare da record, l'Inter Miami è stata eliminata precocemente dai playoff.