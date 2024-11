Premier League, Arsenal a valanga nel derby con il West Ham

LONDRA (REGNO UNITO) - Nel posticipo del sabato della 13ª giornata di Premier League , l' Arsenal di Arteta dilaga in casa del West Ham in uno dei derby londinesi più sentiti. Gunners che salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, alle spalle del Liverpool e davanti a Brighton e Manchester City.

Van Nistelrooy subito ko

Esordio amaro sulla panchina delle Foxes per Ruud van Nistelrooy: il suo Leicester esce sconfitto 4-1 dal campo del Brentford, nonostante il vantaggio firmato da Buonanotte. Pari di Wissa e tripletta per il tedesco Schade.

Kluivert tripletta dal dischetto

Si porta a casa il pallone anche l'ex-romanista Kluivert, che segna per tre volte dal dischetto nel poker rifilato a domicilio ai Wolves dal Bournemouth. Solo pari per il Newcastle di Tonali, in campo per tutti e 90 i minuti, in casa del Crystal Palace, mentre il Nottingham supera 1-0 l'Ipswich e resta in zona coppe.

