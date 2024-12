Orrore in Guinea, scontri in una partita di calcio: decine di morti

Decine di persone (centinaia, secondo alcuni media locali) morte per una decisione arbitrale. Questo è quanto accaduto in Guinea, nel corso di una partita tra il N'zerekore e il Labé. In seguito a un fischio non gradito del direttore di gara, i tifosi ospiti hanno iniziato a scagliare pietre sul campo, portando la reazione della polizia, che ha utilizzato i lacrimogeni, come riportato dai media locali. Ciò ha provocato un'invasione di campo e una fuga che ha causato varie vittime.