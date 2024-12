Clamoroso in Coppa del Re: Villarreal e Girona eliminate da due club di quarta divisione!

MADRID (SPAGNA) - Il Villarreal viene clamorosamente eliminato dalla Coppa del Re. Nei trentaduesimi di finale, gli uomini di Marcelino, che occupa attualmente il quinto posto in Liga, vengono sconfitti dal Pontevedra, formazione che milita in quarta serie. Decisivo il gol di De Almeida all'87'. La quarta divisione del calcio spagnolo non risulta indigesta solo al Sottomarino giallo: saluta la competizione anche il Girona (ottavo in campionato), battuto incredibilmente ai rigori dall'UD Logroñés. Gli errori dal dischetto di Abel Ruiz e Stuani condannano Michel.