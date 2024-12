Crisi Donnarumma, l'ultimo affronto di Luis Enrique a Gigio

PARIGI - Tempi difficili che arrivano in un momento non nero, ma molto complicato per il Paris Saint-Germain . Gigio Donnarumma è stato messo in dubbio, non una, ma più volte. E poco importa se l’ultima l’ha giocata lui, dopo che Saponov aveva fatto disastri in Champions contro il Bayern Monaco, mettendo in imbarazzo Luis Enrique . La titolarità dell’italiano, nella mente e nelle idee dell’allenatore spagnolo, è stata messa in forte discussione, sia privatamente che pubblicamente. « Gioca chi sta meglio, chi vedo più in forma » ha ripetuto più volte l'asturiano. Eppure non era così l’anno scorso, quando Gigio le giocava tutte e Tenas, il suo vice spagnolo, restava più o meno a guardare. Quest’anno il Psg ha preso un secondo portiere da 20 milioni, il russo Safonov, e il posto di Gigio ha cominciato a tremare, complice anche qualche errore da parte dell’ex Milan.

Donnarumma, futuro incerto a Parigi

Con il Nantes, dopo l’ultimo deludente risultato (1-1), non ha fatto danni, anzi, ma nonostante ciò domani ad Auxerre il suo posto rischia di essere preso dallo spagnolo Tenas, secondo quanto sostiene Le Parisien. L'ex canterano del Barça nelle gerarchie dovrebbe essere il 3° portiere dietro l’azzurro e Safonov e quest'anno non ha mai giocato. Ma al di là delle prestazioni globali, anche le statistiche non aiutano Donnarumma: degli ultimi 7 tiri subiti in partite ufficiali, 5 si sono convertiti in gol. E non danno una mano nemmeno in ottica rinnovo: se fino all’anno scorso il suo entourage e il Psg lavoravano per un prolungamento del contratto in scadenza nel 2026, ora tutto tace. Luis Enrique ha fatto capire che preferisce un portiere che sappia usare - e bene - i piedi, da sempre il punto debole di Gigio. E il club, nonostante i risultati per il momento poco soddisfacenti in Champions punta ancora sul tecnico asturiano. Per Donnarumma, insomma, sono momenti sportivamente difficili. Il Psg in Ligue 1 è primo a con 6 punti di vantaggio sulle seconde (il Marsiglia di De Zerbi e il Monaco), ma a quanto pare non basta, visto che in Europa fa fatica ed è fuori dalla zona qualificazione. Il suo futuro, a Parigi, non è più chiaro come poteva essere un anno fa. Ha ancora le spalle larghe, resta pur sempre il capitano della Nazionale, ma il trattamento che sta ricevendo da Luis Enrique potrebbe portare a una separazione già dalla prossima estate.