Coppa del Re, l'Atletico Madrid vince solo nel finale contro un club di quarta divisione

Ancora partite tutt'altro che scontate nel giovedì di Coppa del Re (mercoledì Villarreal e Girona sono state eliminate da due club di serie minori): l' Atletico Madrid vince a fatica e soltanto nel finale sul campo del Cacereno , squadra di quarta divisione rimasta in vantaggio fino all'83' grazie al gol di Alvaro Garcia nel primo tempo: poi Lenglet , un'autorete di Adrien Perez nel recupero e un gol di Alvarez al 96' fissano il risultato 3-1 e qualificano i Colchoneros al turno successivo.

Coppa del Re, Atletico Madrid e Real Sociedad faticano. Il Siviglia vince 3-0

Anche la Real Sociedad non ha vita facile contro la Conquense, club spagnolo dello stesso livello: il match si decide solo ai supplementari con un gol di Mendez (92'). Tutto facile invece per il Siviglia, che vince 0-3 in casa dell'UE Olot.